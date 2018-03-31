القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 06:48 م

مرويات

مرويات
فتحى غانم
dostor.org/2112205

وطال غياب الشيخ دسوقى، ورائحة الطعام تنفذ إلى أنفى فينهش الجوع أمعائى، ولكنى لا أستطيع أن أسأل أمى متى سنأكل؟ ولو سألتها ستلطمنى على وجهى، فهذه هى عادتها معى ومع إخوتى، يجب ألا نسألها أبدًا متى سنأكل، أو نشكو لها الجوع، تعودنا أن ننتظر حتى تأتينا بالطعام فإذا لم تأت به، بتنا ليلتنا جائعين صابرين.
ورأيت رجلًا آخر ينضم إلى الرجل الذى يلبس الطرطور، والاثنان يتحركان فى نشاط، ثم وضع الرجل الآخر حزامًا أحمر حول خصره، وبدأ يرفع أطباقًا عليها كميات ضخمة من الطعام، لحم وطبيخ وأرز يخرج بها ثم يعود ليحمل غيرها.
راقبته وأنا مبهورة، لا أدع منظره يفلت من عينى حتى يغيب وراء الباب.. والجوع يقرصنى فأكاد أمسك بحفنة من الطين وأقضمها بأسنانى.
ولكن عذابى لم يطل، إذ خرج الرجل ثم رأيته يعبر الباب إلينا وهو يحمل بين يديه صينية عليها أطباق مليئة بالطعام وأرغفة، وضعها أمامنا وانصرف دون أن ينبس بكلمة.
أذهلنى منظر الطعام، زاغت عيناى وأنا أرى قطع اللحم والملوخية والأرز، واختطفت أمى رغيفًا مزقته بأسنانها، وقالت لى بفم يلمؤه الطعام:
- كُلى يا بت..
وأكلت وأكلت، حتى لم يبق أمامى غير الصحون خاوية نظيفة، وبطنى تؤلمنى من التخمة، ولكن سعادتى كانت عظيمة، وقلت لنفسى متى سآكل مثل هذه الأطعمة مرة ثانية.
وقالت لى أمى:
- بت يا مبروكة.. إنتى ح تجعدى هنا.
ولم أفهم ماذا تريد من كلامها، فسكت بينما مضت هى تقول:
- ح تجعدى مع الست الكبيرة وتخدميها.. سامعة يا بت.
قلت فى اضطراب:
- وح تجعدى معايا يا أمه..
قالت على الفور:
- ح أجعد أعمل إيه.. أنا مروحة لإخواتك.
- ح تسبينى يا أمه.
قلتها وأنا على وشك البكاء.. فحدجتنى بنظرة قاسية وقالت: - يا بت تاكلى زفر كل يوم.. وتلبسى هدوم نظيفة.
وأيقنت أنها ستضربنى لو تماديت فى الكلام، وكنت خائفة منها، ولكن خوفى من هذا البيت كان أكبر، ونسيت فرحتى بالطعام الذى أكلته، إنه لا يعوضنى عن أمى وإخوتى وقريتى ولا يمنع عنى الخوف.
قلت وأنا أرتجف:
- أنا خايفة يا أمه.
فشتمتنى، وقالت لى إنها تحسدنى، ولولا إخوتى لهجرتنا وتركتنا وحدنا فى القرية للفقر والجوع، وجاءت إلى هذا البيت حيث الطعام والنعيم.

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