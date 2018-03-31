لا تُضيع مزيدًا من الفرص

القاهرة : السبت 31 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 06:45 م

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عبدالرحمن محمد
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فى الصباح الباكر، فى أرجاء الجامعة، كان يسير فتى واهن الجسد، مثقل الأجفان، عكر المزاج من الفاجعة التى حدثت له بالأمس، وفى طريقه إلى المحاضرة تقوده أرجله المتراخية التى لولا اعتيادها على الطريق منذ سنوات لسلك طريقًا آخر لعدم اكتمال استيقاظه بعد، وحينما وصل إلى المدرج رفع رأسه قليلًا ليجد فتاة، وبعد مرورها بجواره بلحظات أدار رأسه ببطء لينظر إليها فوجدها تدير رأسها هى أيضًا ناظرة إليه وعند ارتطام النظرات انتهى كل شىء وتابع كل منهما طريقه، فانتفض قلبه واتسعت حدقة عينيه فأصبح رائق المزاج.
وفى طريقه إلى المنزل تذكر أن هاتفه الذى يُنسيه طول الطريق قد سُرقْ بالأمس ولكن لم يؤثر ذلك على اعتدال مزاجه، فأصبح ينظر إلى المارة، السماء، الطيور، الأشجار، فجأة زادت سرعة خطواته لتقديم المساعدة لامرأة عجوز عاجزة عن عبور الجهة المقابلة بسبب ثقل حقائبها وسرعة السيارات غير المكترثة لها، وبعد انتهائه من مساعدتها منحته الكثير من الشكر والدعاء والنظرات الحانية التى ذكرته بنظرة الفتاة، فأدرك أنه كم أضاع من المشاعر الراقية فى السابق.
كان بالُه مشغولًا، لم يغفل له جفن، كان متعجبًا من سحر تلك النظرة التى أعادته إلى حب الحياة مرة أخرى، كان يريد أن يصل لكيفيه محادثتها، كان على وشك إرسال رسالة لها عبر الإنترنت ولكنه انتصر لأول مرة على ذلك العالم الافتراضى طمعًا لرؤية مشاعرها التى لن يراها خلف تلك الشاشات، فقام بجلب ورق ثم استعان بقلم أخذ يُفتش عنه لساعات رغم وجود العديد من الأقلام أمامه، ودَوّن كل ما فى قلبه على الورق وصنع ظرفًا وأدخل فيه الورق المحمل بالكلمات ثم أغلقه.
وفى اليوم التالى، أعطاها الخطاب فجأة ثم اختفى، ففتحت الخطاب الذى أحست بأن جسمًا غريبًا بداخله فأخرجت هذا الشىء فوجدت قلمها الذى أخذه منها منذ ثلاث سنوات تقريبًا أثناء تقديمهما ورق الالتحاق بتلك الجامعة فاقشعر جسدها، ثم أخرجت الورقة التى نالت منها الاستحسان، لأنها قد مست كل ما فيها عند قراءتها فابتسمت ابتسامة رقيقة قوبلت بمثلها بينما كان يراقبها من بعيد، وأيقن بعد عدة أيام أنه لو كان أرسل تلك الكلمات عبر الإنترنت لن يجد ردًا لها، لأنها قد نسيت كلمة المرور وغير مكترثة لاستعادتها، وبعد مرور عدة أشهر قالت له فجأة دون أى مقدمات: شكرًا لأنك جعلتنى أحب تلك الحياة مرة أخرى.
فهى أيضًا كانت مبتعدة عن الواقع غارقة فى عالم من الخيال، بسبب ولعها بالقراءة، فأخيرًا وجدت بطلًا من أبطال روايتها الذى يستخدم الطرق القديمة لإبداء ما فى قلبه، فهى المشتاقة العاشقة لتلك الخطابات المحمّلة برائحة الأحبار.

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