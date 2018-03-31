



أنا طائر..

فى مدن المصير..

تسقط ذاكرتى..

كشراع هزيل..

دمى شلال..

فوق سوريا..

بين أشجارها..

أموت بجناحين مكبلين..

أنا الحزين فى أقاصى العراق..

دوامة الموت..

فى شوارع المدينة الغريبة..

تختفى أنفاسنا المبهورة..

يتساقط الريش..

بين طلقات الغدر..

لا نهار ولا ليل.. لا حديقة ولا زرع

نحو الشرق.. أُمّ الدنيا

ثقب واحد.. اثنان.. ثلاثة

فى ثوب الفقراء..

مصر تتألم..

بلا وجه ولا اسم..

رصيد من الأوهام..

بقايا غبار..

عند بيت المقدس..

أكف عن الطيران..

هنا القدس..

فوق سمائها..

خفافيش من طين..

طيور غريبة فى الفراغ..

أنا ابن السماء..

قررت أن أموتَ هنا

