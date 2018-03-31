ألمانيا: المقاتلة تورنيدو ربما لا تناسب عمليات حلف الأطلسي

أفاد تقرير لوزارة الدفاع الألمانية بأن القوات المسلحة ربما لن تتمكن من استخدام مقاتلات من طراز تورنيدو في مهام حلف شمال الأطلسي.



وقال التقرير إن الجيش لم يتمكن، حتى الآن، من تطوير أداة تشفير لتأمين نقل البيانات إلى الطائرة التي دخلت الخدمة في السبعينات.



وأضاف التقرير أن أدوات الاتصال في الطائرة لا تتماشى كذلك مع المعايير الحالية، وهو ما يعني وجود خطر من احتمال اعتراض المعلومات.



قال: هذا في أسوأ الأحوال ربّما يعني أن طلب نظام اتصالات مشفّر لنظام أسلحة تورنيدو لا يمكن تحقيقه، هذا يعني أن نظام أسلحة تورنيدو لن يشارك في مهام حلف شمال الأطلسي.