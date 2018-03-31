الراقصة «صفوة».. ولدت 3 مرات في العالم الافتراضي

الراقصة «صفوة» محل جدل كبير في العالم الافتراضي "الانترنت"؛ فهي تحتل صدارة قائمة الممثلات الأكثر إثارة في مشاهدها، سواء بـ"الدراما أو السينما".



يبدو أن الإثارة لا تفارقها؛ فقد ظهر لـ"صفوة" 3 تواريخ ميلاد على مواقع الانترنت، وصفحتها الشخصية على الـ"فيسبوك"، والتي ظهرت من خلاله "في بث مباشر"؛ لتؤكد لجمهورها أن الصفحة خاصة بها، ولا تمتلك صفحات أخرى.



على موقع "ويكيبيديا"، جاء تاريخ ميلاد "صفوة" 31 مارس 1968، أما هي؛ فكتبت على صفحتها بالـ"فيس بوك" أنه "5 يوليو 1970"، وعلى موقع "السينما.كوم"، لها "تاريخين"، الأول كان عام ميلادها "1972"، وفي آخر الفقرة، جاء موافقًا لما ذُكر على موقع الويكيبديا "31 مارس 1968".