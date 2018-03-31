الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، على مواقع عسكرية استراتيجية، في محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي شمالي البلاد، بعد معارك عنيفة مازالت مستمرة.



وقال بيان صادر عن الجيش اليمني، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران الأباتشي التابع لقوات التحالف العربي نفذت اليوم عملية عسكرية نوعية وخاطفة في مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة.



وذكر البيان نقلا عن مصدر عسكري أن قوات الجيش حررت موقعي حيد الأصم وأبو عقال، وتمكنت من تحرير معسكر الكمب مركز تجمع الحوثيين في مديرية الظاهر.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش تخوض معارك ضارية على بعد كيلو متر واحد من سوق الملاحيظ مركز المديرية ذاتها.