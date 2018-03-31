القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 06:40 م

وقائع الحر

وقائع الحر
بيتر ماهر الصغيران
dostor.org/2112199



لم يترك الحر مكانًا لم يدخله، حتى شعرت بأنه مثل كلاب الشوارع الضالة، يلتهم ما يجده فى طريقه، ليسد جوعه الشخصى.
الشارع الذى أسكن به، يقال عنه متوسط الحال، تتدلى من أسقف غرفه مراوح صينية الصنع، تحاول تشتيت الهواء الساخن.
حتى فى جلسات المساء، وعندما تختفى الشمس وراء الأفق نتكلم عنها وعن شراستها، بل أحاديث عن أخبار تقول إن الحر حصد فى بعض الدول عشرات الأرواح، أحيانًا يهيئ لى أن للشمس أذرعًا تضرب بها، تتسبب فى (ضربة الشمس).
كان أكثرنا انتقادًا لسياسات الشمس أستاذ جمال، يروى تفاصيل الحر على أنه أحد أصدقاء السوء، الذى يصاحبه من الصحو وحتى المنام.
يذهب معه من غرفة إلى غرفة، حتى يجده يتسلل إليه وقت الاستحمام، كلما أغلق الصنبور يفاجأ به، تبدأ الجبهة تتصبب عرقًا.
كنا نضحك أثناء حكايته التى نعيشها نحن أيضًا ثم يستكمل وقائع الحر:
جميع الحلول تبدو نمطية، الحل الأمثل التكييف رد بعضنا:
- تكييف يا أستاذ جمال؟! نفقات عالية مع راتب قليل!
ضحك كثيرًا ثم نظر إلى جسده، وبدأ يتحسس أعضاءه:
- المستعمل.. أظن هو الحل.. هل تخيلتم ماذا يفعل الزمن فى أعضائنا؟ نحن لا يوجد لدينا تجديد وإحلال كله عفا عليه الزمن.
تم اعتبار كلامه مزحة وضحكنا جميعًا، نظر لى أنا بالتحديد لدقيقة ليتأمل شعرى الأسود، خرج فى تلك الليلة، وكأنه هائم على وجهه.
بعد أسبوع من الجلسة وجدناه يستقل سيارة أجرة، ثم دعانا لمساعدته لإنزال شىء ما، كان هذا الشىء هو التكييف ابتسم، وقال:
- مستعمل.
ومنذ اليوم الأول انتشر صخب تشغيله، حتى أطلق البعض عن موعد التشغيل (الميعاد الرسمى لنعيق البوم).
بينما هو ضربته سحابة من الظل على وجهه، تشكل على هيئة وردة تراها بالصباح مغلفة بالندى، وبالليل لسانه يحكى عن عظمة التكييف وفوائده للصحة العامة، وأكمل أنه مفيد فى العلاقات الحميمية، المسائى منها، وأحيانًا الصباحى.
غاب عن جلستنا لمدة شهر، رغم أننا نراه بالشارع كالعادة، تداول بعضنا أسئلة من نوعية:
- هل يغير التكييف النفوس؟! أو يا ترى ما شغله عنا؟
وأخيرًا دخل إلينا يعلن خبر زواجه بثانية بعد أسبوعين، عن سؤاله من أين ستأتى بالمال لإتمام الزواج؟
قال بكل ثقة:
- لقد بعت قطعة أرض ورثتها عن أبى.
ليلة الزفاف وقف بيننا يهلل ويرقص، من لا يعرفه يظن أنها فرحته الأولى، أمسك بالميكرفون وغنى، خرج صوته يهتز من حنجرته، غابت الأرجل الثابتة التى كان يقف عليها حسه فى السابق.
وضع على عينه أحلام الناسج، من ينسج خيوطًا من الدخان الذى ظل يطارده لسنوات.
وبمنتصف الليل بدأ نعيق التكييف، وعلى الساعة الثانية صباحًا انطفأ، وحل بدلًا منه صوت آخر من الصراخ والعويل.
خرجت زوجته الأولى وخلفها ابنها ممسكًا بأهداب الجلباب، تعلن خبر وفاة أستاذ جمال.
الذهول علق ألسنتنا عن الكلام أو حتى المواساة.
جاء الطبيب حتى يصرح بدفنه، نصح أهل البيت بأن يستمر التكييف حتى موعد الدفن، حيث كان يخشى من تعفن الجثمان.

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