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الأحد 01/أبريل/2018 - 02:06 ص

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

فريق سفراء
فريق سفراء
مصطفى بدوى
dostor.org/2112192

العمل التطوعى.. كان السبب الرئيسى الذى تكون من خلاله فريق «سفراء» الذى وصل تعداده الآن إلى 15000 ألف شاب وفتاة، كل هدفهم هو تقديم يد العون والمساعدة إلى كل المحتاجين والفقراء والأطفال بلا مأوى.

بدأ فريق «سفراء» العمل منذ 6 سنوات على أرض الواقع، واستطاعوا مساعدة كل من يبحث عن فرصة للكسب الحلال، عبر إقامة مشروعات صغيرة، بجانب مساعدتهم فى تجهيز العديد من الفتيات الفقيرات واليتيمات، ودفع مصاريف مدارس أبناء الأسر الفقيرة.

يعمل الفريق خلال الفترة القادمة، على إنشاء أكاديمية رياضية تحت مسمى «Homeless Football Academy» وهى أكاديمية متخصصة لمساعدة الأطفال الذين لا مأوى لهم، بهدف اكتشاف المواهب الكامنة بداخلهم، ورعايتهم الصحية والدراسية والاجتماعية، وتغيير سلوكياتهم لانضمامهم للمجتمع كأشخاص أصحاء، من خلال تعليمهم لبعض الحرف اليدوية.

يقول حاتم الروبى رائد فريق سفراء إن هدفنا الأول من تكوين الفريق، نشر العمل التطوعى داخل مصر، وتحقيق العديد من النجاحات، مضيفا: الآن نعمل على تسجيل مؤسسة باسم سفراء لنشر العمل التطوعى والتنمية المستدامة، حتى يكون العمل بحرفية ومهنية أكثر مما هو عليه الآن ولنتمكن من التعامل مع المنظمات الدولية والخيرية بالوطن العربى لنشر فكرة العمل التطوعى.

وتابع: نقيم العديد من الأنشطة الرياضية كدورات كرة القدم بالمدارس باسم سفراء العمل التطوعى، مؤكدا أنهم مهتمين بأهداف التلبية المستدامة، صحية وتعليمية ورياضية واجتماعية، بجانب بعض الأعمال الإنسانية كتسقيف البيوت وتجهيزها بالأدوات اللازمة للمعيشة.

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

«سفراء».. فريق عمل تطوعى يحارب الفقر والمرض (صور)

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