«النهار» تتفاوض لعرض «السر» في رمضان

أكدت مصادر لـ«الدستور» أن شبكة قنوات «النهار» تجري مفاوضات جادة مع المنتج محمد فوزي للحصول على حق عرض مسلسل «السر» حصريا على شاشتها خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.



وأوضحت المصادر أن هناك نيه لعرض ٣٠ حلقة ضمن السباق الرمضاني، مع الاستمرار في عرض ٣٠ حلقة بعد رمضان، خاصة أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما ٦٠ حلقة، وبذلك تضمن القناة تواجدها في موسمين متتاليين بعمل درامي حصري.



«السر» يشارك في بطولته حسين فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وريم الباردوي، ومن تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدي.