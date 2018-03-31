تأجيل محاكمة 3 متهمين بالقتل في الجيزة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع زينهم، محاكمة المتهمين، "محمود. ع. أ"21 سنة، عفشجي سيارات، و"محمد ط ي" 28 سنة، مبيض محارة محبوس، و"علاء س ع" 21 سنة نقاش، محبوس؛ لقتلهم "كريم صابر حفظي"، فى القضية رقم 20419 لسنة 2015 جنايات مركز الجيزة، إلى جلسة 21 مايو المقبل.



صدر القرار برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار، وسكرتارية سمير رزق.



وكشفت التحريات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "كريم صابر حفظى" و"محمد رمضان يونس"؛ بقصد ترويعهما وتحصيل منفعة منهما والتأثير فى إرادتهما وفرض السيطرة عليهما والحاق الاذى المادى والمعنوى لهما؛ بأن طاردوهما بدراجة بخارية محاولين ايقافهما شاهرين سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفسيهما وتعريض حياتهما للخطر وقتلوا الأول "عمدا" حيث كان يدافع عن نفسه عندما أصابة المتهم الأول بسلاح نارى "فرد خرطوش" أودى بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثانى والثالث بمسرح الجريمة.