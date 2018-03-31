القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 05:39 م

الكنيسة توفر دورات تدريبية للشباب في «البترول»

القس بولس حليم
القس بولس حليم
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
dostor.org/2112138

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توفير فرص تدريبية للشباب الأقباط بجميع إيبارشيات الجمهورية في مجال المهن البترولية، عبر تعاون المكتب البابوي للمشروعات مع شركة شلمبرجير للخدمات البترولية.

وقال حليم، في بيان، إن باب قبول استمارات التقديم للذكور والإناث من جميع الإيبارشيات داخل الجمهورية فتح للتدريب المجاني على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، حتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وأضاف أن مدة التدريب 4 أشهر من 1 مايو حتى 1 سبتمبر، على أن يمنح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه لكل شهر و1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، موضحا أن التدريب سيتم إجرائه بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير.

وأشارت الكنيسة إلى أن أقصى موعد لتقديم استمارات التقديم باليد بالمكتب البابوي للمشروعات بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 14 أبريل المقبل.

يذكر أن الكنيسة لديها مكاتب توظيف في كافة الإيبارشيات، التي تمنح عبرها فرص عمل وتدريب للأقباط في كافة المجالات.

الكنيسة توفر دورات تدريبية للشباب في «البترول»
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