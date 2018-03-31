الكنيسة توفر دورات تدريبية للشباب في «البترول»

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توفير فرص تدريبية للشباب الأقباط بجميع إيبارشيات الجمهورية في مجال المهن البترولية، عبر تعاون المكتب البابوي للمشروعات مع شركة شلمبرجير للخدمات البترولية.



وقال حليم، في بيان، إن باب قبول استمارات التقديم للذكور والإناث من جميع الإيبارشيات داخل الجمهورية فتح للتدريب المجاني على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، حتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.



وأضاف أن مدة التدريب 4 أشهر من 1 مايو حتى 1 سبتمبر، على أن يمنح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه لكل شهر و1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، موضحا أن التدريب سيتم إجرائه بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير.



وأشارت الكنيسة إلى أن أقصى موعد لتقديم استمارات التقديم باليد بالمكتب البابوي للمشروعات بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 14 أبريل المقبل.



يذكر أن الكنيسة لديها مكاتب توظيف في كافة الإيبارشيات، التي تمنح عبرها فرص عمل وتدريب للأقباط في كافة المجالات.