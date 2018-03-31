الحكومة تستعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة

اجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه، بحضور وزراء الكهرباء، الخارجية، الري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.



وتناول الاجتماع الموقف الحالي للمفاوضات الخاصة بملف سد النهضة، في ضوء قرب انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الخرطوم يومي 4 و5 أبريل المقبل، والذي يحضره وزيرا الخارجية، والري والموارد المائية، ورؤساء أجهزة الاستخبارات لكل من مصر وإثيوبيا والسودان.



كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة للمياه، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، وكذلك ما يتعلق بخطة الدولة لتطهير الترع والمصارف.