الموافقة على «أجندة 2030» لكفاءة إنتاجية المياه فى الشرق الأدنى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة الأغذية والزراعة (الفا)، فيما يتعلق بمشروع تنفيذ أجندة 2030 بشأن كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الأدنى.



وتضع الاتفاقية الشروط الأساسية التى بموجبها تساعد منظمة الأغذية والزراعة (الفا) الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروع "تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الأدنى"، والذى يهدف إلى إعداد إطار عمل ملائم لتنفيذ الأجندة من أجل كفاءة وإنتاجية المياه من خلال تأسيس نظام قوى ومتكامل للمحاسبة البيئية والاقتصادية للمياه، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات لزيادة فاعلية وإنتاجية المياه فى نظم حقلية مختارة بدول الشرق الأدنى، بالإضافة إلى ضمان تحقيق أهداف الكفاءة الإنتاجية الأعلى طبقًا للجدول الزمنى لأجندة 2030 فى إطار حدود تشغيلية آمنة لاستخدام المياه مع تحديد شروط استدامة المياه.