الحكومة توافق لوزير البترول على عدد من الاتفاقيات للبحث والاستكشاف

وافق مجلس الوزراء، السبت، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بى فى» وشركة «إينا إندستريا نافتا دى. دى» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.



كما وافقت الحكومة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كايرون زعفرانة بتروليم كومبانى إل تى دى»، وشركة «أوشينير زعفرانة إل تى دى» وشركة «صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس».



وكذا الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد (شل) وشركة بى إى سي إل (إيجيبت) كوأوبوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام؛ للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008، وكذا الترخيص للوزير فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.