بروتوكول بين «الري» و«الثروة السمكية» لتطهير بحيرتي إدكو ومريوط

وقّعت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع وزارة الري، ممثلة في الشركة القابضة للري والصرف، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بشأن التنسيق في مجال تنمية بحيرتي إدكو ومريوط، والقيام بتنفيذ أعمال التطهيرات والتكريك لتأهيلهما والاستفادة منهما في زيادة إنتاجية الثروة السمكية.



وينص البروتوكول على قيام شركة الكراكات المصرية، التابعة للشركة القابضة للري والصرف، بتنفيذ كافة أعمال التطهيرات والتطوير والتعميق وغيرها من الأعمال الرامية لتأهيل بحيرتي إدكو ومريوط، من خلال الاستعانة بالمعدات والآلات والعمالة و«الخربات» المتراكمة في مجال التطهير والتكريك وتنمية البحيرات.



كما نص البروتوكول على قيام شركة الكراكات المصرية بتنفيذ كافة الأعمال الفنية والهندسية التي تسند إليها من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وفقًا للاشتراطات الفنية والضوابط المالية المقررة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمعدات والآلات المستخدمة في منظومة التطهير والتجريف والتكريك الخاصة والمملوكة للطرف الأول.



واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين من ذوي الخبرة؛ لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالبروتوكول، ومتابعة سير العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل البروتوكول إلى واقع عملي وتذليل أي عقبات في هذا الصدد.



تم توقيع البروتوكول بين مختار المرسى مرجان، رئيس الشركة القابضة للري والصرف، والمهندس خالد عبدالعزيز الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.