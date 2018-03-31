القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 05:09 م

مذكرة تفاهم بين «القوى العاملة» و«تنمية المشروعات» لرفع كفاءة العمالة

محمد سعفان
محمد سعفان
هيام النحاس
dostor.org/2112124

شهد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تأهيل الشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع مهارات العمالة بهدف تشغيل تلك المشروعات، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

عقب التوقيع، أكد وزير القوي العاملة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي والحد من البطالة، وتطبيقًا لمبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة في الحكومة؛ بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة لكافة القطاعات الإنتاجية، من أجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة العمالة المصرية، ودعم إقامة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يلتزم وفق مذكرة التفاهم بتنفيذ برامج لريادة الأعمال بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، فضلًا عن تحديد حزمة من الحوافز للجادين من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات غير المالية لهم، والاشتراك مع الوزارة في تأهيل طلبة المدارس الثانوية الفنية على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتلتزم وزارة القوى العاملة بتوفير مراكز التدريب المهني التابعة لها وتجهيزها لاستقبال راغبي التدريب على برامج ريادة الأعمال وغيرها من البرامج، ورفع كفاءة راغبي العمل طبقًا لاحتياجات سوق العمل بعد حصولهم على البرامج التدريبية المتخصصة لرفع قدراتهم التنافسية، فضلا عن الاشتراك مع الجهاز في تحديد الميزة النسبية لكل محافظة لتيسير الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية في المحافظات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة عادل رسلان، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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