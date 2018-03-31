إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بطنطا

شهدت منطقة سير التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية، إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اخطارا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول كل من "ر.ت.ر" 22 سنة عامل ومصاب باشتباه بتر بكف اليد اليسرى، و"ف.ت.ر" 20 سنة شقيق الأول ومصاب بقطع بأوتار أصابع اليد اليمنى وجرح قطعي باليد اليسرى وجرح بالرأس.



وبسؤالهم اتهما "إبراهيم ح ف"، وشقيقه "خالد"، و"محمود ع. م"، بالتعدي عليهما بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم.



على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد صقر رئيس مباحث القسم ومعاونوه، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.