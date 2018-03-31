القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 05:09 م

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بطنطا

إصابة شخصين في مشاجرة
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2112123

شهدت منطقة سير التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية، إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اخطارا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول كل من "ر.ت.ر" 22 سنة عامل ومصاب باشتباه بتر بكف اليد اليسرى، و"ف.ت.ر" 20 سنة شقيق الأول ومصاب بقطع بأوتار أصابع اليد اليمنى وجرح قطعي باليد اليسرى وجرح بالرأس.

وبسؤالهم اتهما "إبراهيم ح ف"، وشقيقه "خالد"، و"محمود ع. م"، بالتعدي عليهما بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد صقر رئيس مباحث القسم ومعاونوه، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.

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