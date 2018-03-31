«النواب»: عودة جثمان مريم فور استيفاء فحوص الطب الشرعي

كشف الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عضو الوفد البرلماني إلى بريطانيا؛ لمتابعة التحقيقات في مقتل الطالبة «مريم» هناك، عن أنه تم التنسيق مع أعضاء غرفة الصداقة البرلمانية المصرية - البريطانية، للتواصل والإخطار بكل ما هو جديد، وأخذ القضية على محمل الجد، والتأكد من كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها، وعدم التهاون مع المقصرين أو الجناة.



وأكد نصر الدين، التنسيق مع وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، لإصدار قرار للسفارة المصرية ببريطانيا، بأنه سيتم نقل جثمان الطالبة المصرية مع والدتها ووالدها وشقيقتها وشقيقها إلى مصر، بعد استيفاء إجراءات الطب الشرعي هناك على نفقة الدولة المصرية، حتى المصروفات الاعتيادية.