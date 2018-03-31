العثور على جثة طفلة في بيارة صرف صحي بالخليفة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة طفلة، مُلقاة داخل جوال بمنطقة الخليفة، حيث كشف الفحص المبدئي لها أنها تبلغ من العمر 7 سنوات، وأن الجوال تم ربطه قبل إلقاؤه في بيارة صرف صحي.



وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة كشف غموض الواقعة، والقبض على الجاني.



ووضع العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، خطة بحث، أوكَلَ تنفيذها إلى المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث الخليفة، تضمنت النشر عن مواصفات الفتاة؛ لكشف هويتها وفحص بلاغات التغيب.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقل فريق منها إلى مكان العثور على الجثة؛ لمعاينتها، ورفع البصمات، ومباشرة التحقيق.