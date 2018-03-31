بيومي فؤاد يرد على مروّجي الشائعات عن «عزمي وأشجان» و«ساعة صفا»

نفى الفنان بيومي فؤاد، مشاركته في المسلسل الكوميدي "عزمي وأشجان" للفنانين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.



وقال "بيومي"- لـ"الدستور"- إن ما يتردد حول مشاركته بهذا المسلسل، ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه كل عام يعاني من تداول الأخبار التي تَنْسِب بعض الأعمال إليه، دون الرجوع له للتأكد من صحتها.



وأضاف "بيومي" أنه لم يشارك أيضًا في الفيلم السينمائي الجديد "ساعة صفا" للفنان أحمد فتحي، مؤكدًا أنه لم يُعرض عليه من الأساس، معربًا عن استيائه لما يتم تداوله من شائعات، دون التأكد من حقيقتها.