«الوزراء» يستعرض خطة مكافحة المخدرات

استعرض اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الجهود التى تمت فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، سعيًا لخفض الطلب على تعاطي المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع خفض العرض بما يضمن الإستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.



وتمت الاشارة إلى أن الجهود تضمنت تنفيذ برامج الوقاية الأولية من المخدرات وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية في عدد من المدارس ومراكز الشباب والمناطق الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، بالاضافة إلى جهود الإكتشاف المبكر من خلال الكشف علي السائقين والموظفين والطلاب والعمال بالمدارس، وتقديم العلاج وإعادة التأهيل من خلال زيادة عدد مراكز علاج الإدمان ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين وإتاحة التدريب المهني اللازم لهم.



