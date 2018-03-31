«إسماعيل» يوجه الشكر للمصريين على المشاركة الانتخابية البناءة

هنأ مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جموع الشعب المصري العظيم، بالتجربة الهامة للانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث أشاد المجلس بالحرص الذي أظهره أبناء مصر المخلصون في تلبية نداء الوطن، وممارسة حقهم الدستوري في صياغة مستقبلهم، الأمر الذي عكس إيمانهم العميق بدقة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الفارقة، التي يبذل فيها أبناء الوطن الدم والعرق من أجل الدفاع عنه وتطهيره من الإرهاب، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.