القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:49 م

«إسماعيل» يوجه الشكر للمصريين على المشاركة الانتخابية البناءة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
هيام النحاس
dostor.org/2112109

هنأ مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جموع الشعب المصري العظيم، بالتجربة الهامة للانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث أشاد المجلس بالحرص الذي أظهره أبناء مصر المخلصون في تلبية نداء الوطن، وممارسة حقهم الدستوري في صياغة مستقبلهم، الأمر الذي عكس إيمانهم العميق بدقة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الفارقة، التي يبذل فيها أبناء الوطن الدم والعرق من أجل الدفاع عنه وتطهيره من الإرهاب، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

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