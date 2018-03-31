«نصر»: المناطق الحرة فى مصر تساهم بـ24% من إجمالى الصادرات

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم بنحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية.



وأكدت سحر نصر، في بيان على موقع الوزارة الرسمي، اليوم السبت، أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعًا لإنشاء مناطق حرة بها.



وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق اليوم على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه، على مساحة مليون متر مربع.



وأوضحت "نصر" أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة في نويبع، يأتي في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية.



وأشارت إلى أن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا، ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11 منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا، عقب أن توقفت عمليات إنشاء المناطق الحرة منذ عام 2005.



وتابعت أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية.



ولفتت إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بالمنطقة بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي.



وأضافت أنه وفقًا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون، حيث يحصل المستثمرون بها على 50% إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها من قبل مجلس الوزراء لمدة ثانية.



ونوهت سحر نصر إلى أن عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بالمناطق الحرة في مصر وصل لمليون شخص.