القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:44 م

رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات الدورة التدريبية للنشر الدولى

الدكتور عبيد صالح
الدكتور عبيد صالح
البحيرة - أيمن بدر
dostor.org/2112105

افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، الدورة التدريبية للنشر الدولي للبحوث العلمية لتدريب المدربين بالمستوى التمهيدي لـ20 عضو هيئة تدريس، ويقوم بالتدريب نخبة من المدربين المعتمدين دوليًا في الفترة من 31 مارس إلى 4 أبريل 2018.

وأكد رئيس الجامعة، أن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أهم مكون في العملية التعليمية، ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المشاركين تأهيلًا علميًا ومهاريًا، وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين، في مجالات عملهم المختلفة.

وأوضح، أن الجامعة بحاجة إلي هذا النوع من التدريب لإحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي بمصر.

وأضاف، أن جامعة دمنهور تبحث على مواكبة المستوى العالمي من حيث أساليب التدريس، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، والتمتع بمستوى جودة متميز من خلال موارد بشرية تتمتع بالقدرات المهنية والقيادية، التي تحقق التطوير، وتتبنى برامج التحديث المستمر.

رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات الدورة التدريبية للنشر الدولى
رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات الدورة التدريبية للنشر الدولى
رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات الدورة التدريبية للنشر الدولى
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