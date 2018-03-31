«حماس»: أمريكا صنعت غطاءً لجرائم إسرائيل فى مجلس الأمن

أعربت حركة حماس الفلسطينية عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين العزل في قطاع غزة.



وأضافت، في بيان لها، أن المواقف الأمريكية أفشلت اتخاذ هذا القرار، معتبرة ذلك انحيازًا كاملًا للاحتلال وتشجيعًا لممارسة مزيد من العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.



ونبهت إلى أن ذلك يعد غطاءً أمريكيًا لارتكاب مزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين.



وأضافت أن هذا يتطلب بذل المزيد من الجهود ومن المستويات الفلسطينية والإقليمية والدولية كافة لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبته، داعيةً إلى دعم حقوق شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، والعمل على إفشال كل السياسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.



وكان مجلس الأمن الدولي، قد فشل في إدانة اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.