القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:43 م

«حماس»: أمريكا صنعت غطاءً لجرائم إسرائيل فى مجلس الأمن

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
سارة الشلقاني
dostor.org/2112104

أعربت حركة حماس الفلسطينية عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين العزل في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان لها، أن المواقف الأمريكية أفشلت اتخاذ هذا القرار، معتبرة ذلك انحيازًا كاملًا للاحتلال وتشجيعًا لممارسة مزيد من العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

ونبهت إلى أن ذلك يعد غطاءً أمريكيًا لارتكاب مزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين.

وأضافت أن هذا يتطلب بذل المزيد من الجهود ومن المستويات الفلسطينية والإقليمية والدولية كافة لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ومحاسبته، داعيةً إلى دعم حقوق شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، والعمل على إفشال كل السياسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد فشل في إدانة اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

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