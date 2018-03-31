القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:43 م

اللجنة القانونية لمسيرة العودة: تعمد قتل متظاهرى غزة جريمة حرب

مسيرة العودة
مسيرة العودة
أ ش أ
dostor.org/2112103

أكدت اللجنة القانونية بمسيرة العودة، أن إقدام جنود الاحتلال الإسرائيلى على قمع المشاركين في مسيرات العودة تمثل جرائم حرب، مشددة على أن التهديدات الصهيونية تدلل على وجود مخطط لإرهاب المتظاهرين السلميين.

وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم السبت بمدينة غزة: "إن تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلميًا بغزة يشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجناية الدولية".

وأعربت عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الصهيوني والذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب، كما نخشى من استخدامه على نطاق واسع بحق المتظاهرين في مسيرات العودة بقطاع غزة والمقرر انطلاقها بالضفة بما يضمن وصول هذه المسيرات لذروتها في الخامس عشر من الشهر المقبل".

وحذرت اللجنة القانونية من استمرار الاحتلال الإسرائيلى في التنكر الفاضح والواضح من حقوق الفلسطينيين، وفرض حصار مشدد على القطاع والاستمرار في التوسع الاستيطانى في الضفة وتهويد مدينة القدس.

كما حذرت من استمرار الصمت الدولي والعربي حول الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين والذي سيمنح الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل وينذر بوقوع مئات الضحايا.

وأعلنت اللجنة عملها الجاد على نحو يضمن التواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية ومع خبراء في القانون الدولي للتحرك القانوني والقضائي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين العزل.

وطالبت اللجنة القانونية بمسيرة العودة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة من قبل مجلس حقوق الانسان ودعم دعوة الأمين للأمم المتحدة بهذا الصدد، داعية الدبلوماسية الفلسطينية والعربية إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان لترجمة ذلك في أقرب فرصة.

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