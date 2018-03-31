ننشر مواعيد عرض «الأب الروحى 2» على dmc

كشف الفنان الشاب محمد علي رزق، أحد أبطال مسلسل «الأب الروحي» الجزء الثاني، عن مواعيد عرضه عبر شبكة قنوات dmc.



وقال «رزق» في تصريحاته للدستور، إن المسلسل يبدأ عرضه، اليوم السبت 31 مارس في الساعة الثامنة مساء، حسب خطة القناة البرامجية خلال شهر أبريل المقبل.



وأوضح أن المسلسل سيتم عرضه من السبت إلى الأربعاء، أما يوما الخميس والجمعة، سيتم عرض حلقات مجمعة له عما حدث طوال الأسبوع.



وأختتم «رزق»، أنه ستتم إعادة عرض المسلسل، الثالثة فجرا كل يوم، وفي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وسيعرض علي dmc دراما في الساعة الحادية عشرة مساء، وفي الثامنة صباحًا، وفي الثالثة عصرًا.



«الأب الروحى 2» يشارك فى بطولته سوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود الجندى، ومحمد رياض، وعبير صبرى، وسيمون، وحسن حسنى، وهادى الجيار، ولطفى لبيب، وحنان شوقى، وجمال عبدالناصر، ومحمد التاجى، وإيمان أبوطالب، ووفاء سالم، وإيهاب فهمى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، ومن تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، للمخرج تامر حمزة.



