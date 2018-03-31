القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
التفاصيل
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 04:39 م

سامى سليمان يُرحب بقرار إنشاء منطقة حرة فى نويبع

المهندس سامي سليمان
المهندس سامي سليمان
طارق عتمان - أسماء ابراهيم
dostor.org/2112101

رحب المهندس سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع – طابا، بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة فى نويبع على مساحة 26 فدانًا، وإنشاء محطة تداول حاويات في نويبع باستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار خلال عامين.

وكشف سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن منطقة نويبع – طابا تعاني من عدم التخطيط الجيد، وعدم وضعها علي الخريطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلي أن هذا القرار سيعيد الحياة لأكثر من 120 مشروعا صناعيا سياحيا بالمنطقة بعد توقف دام عدة سنوات.

وأشار إلي توجهات الرئيس السيسي للحكومة، خلال الفترة المقبلة، بحل مشاكل جميع المستثمرين والمصانع والمشروعات المتعثرة، مؤكدا نجاح الرئيس السيسي في قيادة سفينة الوطن إلي بر الأمان، خاصة في الملف الاقتصادي.

وأكد سليمان أن المنطقة الحرة ستوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، ومدة إنشائها لن تتجاوز العامين، مطالبا بضرورة إلغاء الضريبة العقارية والفوائد البنكية على المستثمرين بالمشروعات السياحية فى المنطقة.

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