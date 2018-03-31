شعائر دينية فقط فى احتفالات «أحد الشعانين» بكنائس رام الله

قرر مجلس كنائس مدينة رام الله، اليوم السبت، اقتصار الاحتفالات بأحد الشعانين على الشعائر الدينية داخل الكنائس في مدينة رام الله، وذلك ردًا على تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس في ذكرى يوم الأرض الخالد.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية بمشاركة عدد من مؤسسات وفعاليات المدينة.



ودعا المجتمعون إلى المشاركة في "مسيرة الشموع" التي ستنطلق مساء غد الأحد من أمام كنيسة "تجلي الرب" للروم الأرثوذكس في رام الله، تنديدًا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الأعزل، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لحماية أبناء شعبنا أمام هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين.



وتوجه مجلس الكنائس وبلدية رام الله وفعاليات المدينة، بالدعاء لشهداء فلسطين بالرحمة والشفاء للجرحى، ولأسرانا البواسل في سجون الاحتلال بتحية الصمود، متمنيًا لأبناء شعبنا المسيحيين عيد فصح مجيدًا.