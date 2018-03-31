«العفو الدولية» تندد بالاعتقالات التعسفية للصوفيين بإيران

نددت منظمة "العفو الدولية" بما وصفته بـ"الاعتقالات التعسفية" وسوء المعاملة التي تتلقاها 11 امرأة من أقلية "كنابادي" الصوفية في إيران، واللاتي تم اعتقالهن في 19 فبراير الماضي خلال مظاهرات في طهران.



وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بعد أن لجأت قوات الأمن للقوة لتفريق المتظاهرين باستخدام الضرب والرصاص الحى وخراطيش المياه والغاز المسيل للدموع.



وأوضحت المنظمة، في تقرير، أن النساء معتقلات في سجن شهر ري في ظروف غير إنسانية ولا يسمح لهن بالحصول على محامين، وحسب المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان فإن بعضهن بحاجة إلى إسعافات عاجلة من إصابات تعرضن لها جراء الضرب خلال الاعتقال.



كان المئات من جماعة "كنابادي" تجمعوا في فبراير الماضي أمام منزل زعيمهم الروحي "نور علي طبنده" للحيلولة دون اعتقاله، وللتنديد بعمليات الاضطهاد المتزايدة بحقهم في إيران، واعتقلت السلطات نحو 300 شخص، بينهم 60 امرأة، وأفرج عن عدد منهم، فيما لايزال آخرون رهن الاحتجاز.



وطالبت "العفو" الدولية بالإفراج الفوري عن المعتقلات دون قيد أو شرط، والسماح لهن بالحصول على محام ورعاية صحية، مع حمايتهن من التعذيب وسوء المعاملة.



ودعت المنظمة إلى تحسين ظروف الاعتقال، وإجراء تحقيق مستقل في التقارير التي تتحدث عن استخدام السلطات القوة المفرطة ضد هذه الأقلية الصوفية في البلاد.

