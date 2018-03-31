قائد بريطاني: نحتاج مزيدًا من الطيارين لمواجهة التحديات الروسية

كشف قائد القوات الجوية الملكية البريطانية السير ستيفن هيلير عن احتياج سلاح الجو المزيد من التمويل والطيارين إذا أراد التعامل مع التحديات القادمة من روسيا.



وكتب هيلير، الذي يستعد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس سلاح الجو الملكي البريطاني، في مقال نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية البريطانية تشهد مرحلة من ازدحام الأجيال، وينبغي عليه تحديث نفسه في حال رغبته في الاحتفاظ بتفوقه على الدول الأخرى.



وأشار المسئول العسكري البريطاني إلى أن سلاح الجو الملكي يتعرض لضغوط قوية جراء العمليات المستمرة، فضلا عن وقوع تفوقه الجوي، الذي كان مسلما به منذ عقود، تحت للتهديد.



وأكد قائد القوات الجوية الملكية أنه من أجل مواجهة تلك التحديات يجب على سلاح الجو تنمية قوته الجوية، وملء الفراغات التي خلفتها تخفيضات النفقات الدفاعية، وتعزيز قدرته على الصمود والاستدامة في خطوط المواجهة المضغوطة بشدة.



وأضاف: "نحتاج إلى الموارد المالية والبشرية من أجل تحقيق كل ذلك".



تأتي تصريحات هيلير بينما يحتفل سلاح الجو الملكي البريطاني، غدا الأحد، بمرور 100 عام على تأسيسه في نهاية الحرب العالمية الأولى.