«حماس» تعلن استشهاد 5 من أعضائها فى «مسيرة العودة»

أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس الفلسطينية، أن خمسة من شهداء أمس الجمعة هم من نشطائها، لافتة إلى أنهم «قضوا أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى الشعبية، جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم».



وقال بيان للكتائب، اليوم السبت، إن «دماء الشهداء الأطهار لن تضيع هدرًا، وسيدفع العدو ثمنها في الوقت والمكان والكيفية التي تقررها المقاومة».



وتزامن بدء الاعتصام مع حلول «يوم الأرض»، الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى استشهاد ستة داخل الخط الأخضر برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مظاهرات عام 1976؛ احتجاجا على مصادرة الحكومة أراضي في شمال إسرائيل.