تأجيل محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ3 أبريل

أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 170 متهمًا بينهم 116 متهمًا محبوسًا- مخلي سبيل 3 منهم- و51 آخرون هاربين فى القضية المعروفة بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لـ3 أبريل لاستكمال المرافعة.



وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.