سقوط قمر صناعى صينى غدًا على الدول العربية

توقع علماء الفلك سقوط قمر صناعى يدعى "Tiangong1" على منطقة الشرق الأوسط، والذي يعتبر مُختبر الفضاء الصيني، حيث أطلق فى 29 سبتمبر 2011، وغدًا الأحد أقصى تقدير لسقوطه.



وأضاف العلماء أن سقوط القمر الصناعي غير متحكم فيه، فإنه لا يمكن معرفة بالتحديد مكان سقوطه إلا أن ميلان مداره حول الأرض 43 درجة، فإن الأماكن التي قد يسقط فيها هي الدول العربية بحكم وقوعها بين خطّي عرض 43 درجة شمالًا وجنوبًا.



ويقول الخبراء إن نسبة خطر سقوط القمر ضئيلة، لأن معظم أجزائه تحترق في الغلاف الجوي أثناء دخوله إلى الأرض، إلا أنه قائم.



ويبلغ وزن المختبر، 8.5 طن وطوله 10.5 متر وقطره 3.3 متر، ويمتلك لوحين شمسيين.



واستخدمت وكالة الفضاء الصينية القمر الصناعي كتجربة لمحطة فضائية كبيرة من المزمع إطلاقها عام 2023، وتمت زيارة المحطة ثلاث مرات، الأولى في نوفمبر 2011، والثانية والثالثة كانت زيارات مأهولة في يونيو 2012، و2013.



وتوقف القمر عن العمل، وانقطع الاتصال معه منذ عام 2016، وسيكون هذا السقوط هو أكبر سقوط لقمر صناعي منذ سقوط القمر الروسي "فوبوس - جرنت" في يناير 2012، بوزن 13 طنًا.

