«الوفد» يطالب بـ «سيدة» لرئاسة الحكومة في ولاية الرئيس الثانية

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الحكومة في الملف الخدمي سيئ للغاية، ويجب تقويم الأداء بشكل ضروري وعاجل، من خلال تغيير الوزراء المختصين بالملف الخدمي.



وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن وزارة التموين من أقل الوزارات الحالية أداءً، ويجب تغييرها فورًا، معلقًا: «الدكتور علي المصيلحي كنا رحماء به أكثر من اللازم».



وأشار إلى أن وزير التعليم الحالي الدكتور شوقي السيد لم نأخذ منه إلا وعودا وتصريحات دون أي خطة واضحة للتنفيذ على أرض الواقع، وقابلة لتعديل المستوى التعليمي في مصر.



وطالب عضو الهيئة البرلمانية للوفد بضرورة تغيير وزير الصحة، لما لوزارته من سلبيات كثيرة، وعدم قدرة على توفير خدمة صحية مناسبة ومقبولة للشعب المصري، لافتًا إلى أن وزارة النقل لا توجد لها رؤية واضحة، وكل همها زيادة الأسعار.



ولفت إلى أن أداء باقي وزارات الحكومة مقبول، وأداء المجموعة الاقتصادية جيد إلى حد ما، قائلًا: «أرى أن وزارة الاستثمار تمضي بشكل جيد، فالبنية التحتية للاستثمار تم تأسيسها جيدًا، ولكن يجب أن نستهدف استثمارات أكبر».



ونوه إلى أن أداء وزارة المالية جيد ومنضبط ولكنه يحتاج إلى تعيين نائب جيد لوزير المالية للسياسات الضريبية، مكان الدكتور عمرو المنير، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار من أفضل الوزارات الموجودة.



وأشار إلى ضرورة تعميم تجربة نواب الوزراء، مع إعطائهم صلاحيات واضحة وقوية، في ظل نتائجها الجيدة في بعض الوزارات التي تم تطبيقها فيها خلال المرحلة المقبلة.



وطالب فؤاد بضرورة اختيار رئيسة حكومة وليس رئيس حكومة في المرحلة المقبلة، منوهًا: «لدينا في الوزارات كفاءات أنثوية، يجب دعمها، كما أن ذلك سيكون رسالة قوية للعالم بأن مصر كدولة عربية تختار رئيسة للوزراء، كما أنها تحية للمرأة المصرية، وأؤكد أنها تجربة ليست محكوم عليها بالفشل وستكون ريادية».