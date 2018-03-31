القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:17 م

«إسماعيل» يشهد توقيع بروتوكول لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال

المهندس شريف إسماعيل،
المهندس شريف إسماعيل،
هيام النحاس
dostor.org/2112085

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، شهد التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات مدته عامين، لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال ولجعله قادرًا على بداية مشروعاته بنفسه.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز يوم الإثنين المقبل، لوضع وإعداد الفئات المستهدفة من البروتوكول، وبمجرد انتهاء اللجنة من وضع الآليات سيتم الإعلان في كافة المحافظات لبدء تقدم الشباب، موضحًا أنه سيتم تفعيل هذا البروتوكول بداية من الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الرى والزراعة لأعمال تطهير البحيرات الشمالية في ظل الاهتمام بالثروة السمكية.

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