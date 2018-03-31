القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:17 م

صحيفة سعودية: إيران تدعو للتفاهم مع الرياض بدلًا من المواجهة

إيران و السعودية
إيران و السعودية
منار أحمد
dostor.org/2112084

ذكرت صحيفة "إرم" السعودية، اليوم السبت، أن إيران تدعو إلي التفاهم مع السعودية بدلًا من المواجهة.

ونقلت الصحيفة عن تراجع حسام الدين آشنا، المستشار الإعلامي والثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تصريحاته أمس الجمعة، عقب مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي طالب فيها المجتمع الدولي بمواصلة الضغط اقتصاديًا وسياسيًا على إيران.

ودعا آشنا، اليوم السبت، السعودية إلى التفاهم مع بلاده بدلًا من المواجهة، قائلًا: "بدل أن تستغرق السعودية 10 إلى 15 عامًا لمواجهة إيران، فلتستغرق 10 إلى 15 يومًا فقط من أجل التصالح معها"، مضيفًا أنه لو حسب الأمير محمد بن سلمان حساباته بتعقل، سيكتشف أن التفاهم مع إيران هو الخيار الأنسب.

وقال بن سلمان: "إن على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على إيران اقتصاديًا وسياسيًا لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة".

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