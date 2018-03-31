«مستقبل وطن»: تعديل وزاري جزئي للحكومة أفضل من الشامل

قال النائب أحمد إمبابي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن أداء الحكومة مُرضٍ، ويؤهلها لقيادة البلاد في الولاية الثانية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي من المؤكد سيجري تعديلات بالتعاون مع مجلس النواب، لتغيير بعض الوزارات التي لم تثبت كفاءتها في إدارة الملفات العاملة عليها، وهذا الأمر طبيعي ولا بد من تدعيمه، حتى يتم الوصول لأعلى درجة من التطوير، منوهًا إلى أن البرلمان يراقب أداء الحكومة، وعلى تواصل مع كل وزير لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين.



وأشار إمبابي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن المهندس شريف إسماعيل وحده صاحب قرار الاستمرار في رئاسة الوزراء أو الاعتذار، نظرًا لظروف حالته الصعبة، ولكن تقييمه على المستوي المهني يؤكد أنه من أفضل رؤساء الوزراء الذين تولوا قيادة البلاد، وحدث تحسن ملحوظ على أرض الواقع في كافة المجالات، فهو من القياديين الناجحين.