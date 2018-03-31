شاهد.. أولى حفلات «أدونيس» بساقية الصاوى

قدم فريق "أدونيس" أولى حفلاته على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى وسط تصفيق حاد من الجمهور عند صعود الفريق المسرح، وكانت أغنية "القصة وما فيها" هى أولى الأغنيات التى بدأت بها الفرقة حفلها المميز، وتلتها مجموعة من الأغنيات المتميزة التى يحرص جمهورهم على سماعها، منها "نور، وضو البلدية، وكيفك أنت لفيروز، وكوكب تانى، والنص المليان، ولا بالحكى، ويبقى أنا، وهيك الناس"، وغيرها من الأغنيات المميزة وسط حالة من التصفيق والترديد للأغانى من قبِل الجمهور.



يُذكر أن فرقة "أدونيس" تكونت عام 2011 على يد كل من أنطونى خورى، وجوى أبوجودة، لتقدم موسيقى البوب والروك، وفى بداية مشوارها اشتهرت الفرقة على الإنترنت من خلال أغنيات مثل "سطوح أدونيس، وصوت المدينة".



وأصدرت الفرقة ألبومين، هما "ضو البلدية" الصادر فى 2011، و"شو بتشكى بيروت" فى 2013، وتتعاون الفرقة مع المنتج والموسيقى جون مارى رياشى على ألبومها الثالث، الذى من المقرر إصداره العام الجارى.