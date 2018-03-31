«باشات»: أداء الحكومة يؤهلها للقيادة مرة أخرى بالولاية الثانية

قال اللواء حاتم باشات، عضو الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، إن أداء الحكومة يؤهلها للقيادة مرة أخرى في الولاية الثانية، ولكن من الممكن أن يتطلب الأمر تعديلا وزاريا جزئيا لبعض الوزارات، إلا أن الأمور في المجمل تسير في طريق صحيح ومكتمل، لافتًا إلى أن الأداء العام للحكومة يمكن تصنيفه بالجيد، ولا بد من الاعتراف بذلك، لأن هذا الأداء تم تنفيذه على أرض الواقع.



وأوضح باشات، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحمل مسئولية كبيرة بالرغم من ظروفه المرضية الصعبة، ولديه خبرة عالية وإداري جيد، وقيادي بدرجة كبيرة وشخصية قادرة بكل ثقة وبقوة، مضيفًا "نتمنى استمراره".