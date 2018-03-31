القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:11 م

«باشات»: أداء الحكومة يؤهلها للقيادة مرة أخرى بالولاية الثانية

اللواء حاتم باشات
اللواء حاتم باشات
عائشة حسن
dostor.org/2112081

قال اللواء حاتم باشات، عضو الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، إن أداء الحكومة يؤهلها للقيادة مرة أخرى في الولاية الثانية، ولكن من الممكن أن يتطلب الأمر تعديلا وزاريا جزئيا لبعض الوزارات، إلا أن الأمور في المجمل تسير في طريق صحيح ومكتمل، لافتًا إلى أن الأداء العام للحكومة يمكن تصنيفه بالجيد، ولا بد من الاعتراف بذلك، لأن هذا الأداء تم تنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح باشات، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحمل مسئولية كبيرة بالرغم من ظروفه المرضية الصعبة، ولديه خبرة عالية وإداري جيد، وقيادي بدرجة كبيرة وشخصية قادرة بكل ثقة وبقوة، مضيفًا "نتمنى استمراره".

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