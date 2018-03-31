القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:11 م

على الهلباوى يُطرب جمهور «الساقية» بالأناشيد والأغانى

علي الهلباوي
علي الهلباوي
أمير محمد خالد
dostor.org/2112079

نظمت ساقية عبدالمنعم الصاوى، حفلًا للفنان على الهلباوى، مساء أمس، حضره جمهور كبير وردد من جديد أغنياته التى اشتهر بها فى تلك البقعة الفنية المجاورة لنهر النيل، وكعادة« الهلباوى» أطرب جمهوره بباقة متنوعة من الأناشيد والأغانى التى تميز بها ليكتب بها عنوان ليلة إنشادية جديدة تواكب مثيلاتها من ليالى الإنشاد.

كانت مفاجأة الحفل صعود الفنان والشاعر عمرو قطامش، الذى ألقى قصيدتين على نفس النهج الذى اعتاد أن يقدم به أشعاره على خشبة المسرح، منها قصيدة باسم «فيس ليلى» وسط ترحيب كبير من الحضور، وكان التفرد على الآلات واضحًا للحضور ما دفعهم للترحيب المستمر بالفرقة طوال فترات الحفل وفى مقطوعاتهم الفردية، وأضاف الهلباوى أغنيات (سحب رمشه ومرسال لحبيبتى وليلى طال ومتفوتنيش أنا وحدى وماتشيلش هم)، وسط ترحيب الجمهور حتى آخر لحظات الحفل.

على الهلباوى يُطرب جمهور «الساقية» بالأناشيد والأغانى
على الهلباوى يُطرب جمهور «الساقية» بالأناشيد والأغانى
على الهلباوى يُطرب جمهور «الساقية» بالأناشيد والأغانى
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