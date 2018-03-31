تورتة زفاف الأمير هاري وميجان بالورود الطبيعية

يجهز الخطيبان الأمير هاري وميجان ماركل تفاصيل زفافهما، ويتابعان كافة الأمور المتعلقة به.



ووفق ما ذكره موقع «الديلي ميل»، فقد وقع اختيار الأمير وخطيبته الأمريكية، على كلير باتاك التي تدير مخبز «Violet Bakery» الواقع في لندن، لصنع كعكة الزفاف «التورتة»، ومن المقرر أن تكون الكعكة الخاصة بحفل الزفاف مزينة بالأزهار الملونة الطبيعية.



وأوضحت مديرة المخبز أن الكعكة مصنوعة من الفاكهة، وهي مخصصة لحفلات الزفاف الملكية، ولكن الأمير وليام وزوجته الأميرة كايت لم يتقيدا بالتقاليد الملكية.



