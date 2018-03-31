بلاغ للنائب العام يتهم عمرو واكد بتشويه الانتخابات الرئاسية

تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه الممثل عمرو واكد، بمحاولة تشويه الانتخابات الرئاسية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وذكر البلاغ، المقيد برقم 3908 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الممثل عمرو واكد ألمح بتزوير الانتخابات، وذلك علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأسلوب فج وبشكل لا يليق بما كانت عليه الانتخابات من نزاهة شهد بها العالم كله.



وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه حاول إشاعة الفوضى في الشارع المصري -كعادته مثلما كان يمارس ذلك أثناء 25 يناير- حيث دون على صفحته: «عيب لما الواحد ينتقد التزوير يلاقي كمية الشباشب دي على رأسها باطحة»، وكتب أيضًا: «والله عيب دا إنتوا تفضحوا أى حد تأيدوه، اللهم أعوذ بك من دعمهم»، مؤكدًا أن هذا تلميح سافر بأن الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر 2018 شابها التزوير، مما يخلق مناخًا من عدم الثقة بين المواطن وقيادته السياسية بغرض خلق حالة من القيل والقال والفوضى.



وطالب البلاغ النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع مع المشكو في حقه لإيقاف التصريحات التى من شأنها إحداث بلبلة وفوضى داخل البلاد.