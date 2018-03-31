«المصرى الديمقراطى» يطالب بتعديل وزارى جزئى يشمل رئيس الوزراء

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن مجلس النواب يستعد بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل رسمى لإحداث بعض التغييرات في حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوزارات أدت عملها على أكمل وجه، كوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث استجابت لطلبات المواطنين، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة التى ستعمل على تحسين وضع الدعم ومنظومة التموين خلال نهاية العام، ولكن وزراة الصحة تتصدر أداء الوزارات الرديئة، لأنها لم تستجب أو تتفاعل بالقدر الذى حققته بعض الوزارات الأخرى.



وأكد منصور في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أداء وزير التربية والتعليم ردىء جدا، وهناك محاولات للتطوير والخروج من حفرة الأفكار التقليدية، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تحتاج لتعديل وزارى جزئى لتغيير الوزارات الرديئة.



ولفت منصور إلى أن المهندس شريف إسماعيل بذل مجهودًا كبيرًا رغم ظروف تعبه، ولكن مسألة استمراره أو اعتذاره عن قيادة الحكومة متوقف على بحث حالته الصحية، مشيرًا إلى أن المهندس قيادى جيد ولكن الأمر يحتاج إلى تغيير، حتى يكون الأداء أفضل، مضيفًا أن اختيار رئيس الحكومة يتوقف على رغبة مجلس النواب بأكمله وليس متوقفا على شخص واحد.