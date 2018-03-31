برلماني: التعديل الوزاري الأخير جدد الثقة في الحكومة

قال خالد عبدالعزيز، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، إن التعديل الوزاري الأخير كان مُرضيا بدرجة كبيرة لمجلس النواب، وأعطى فرصة للحكومة للاستمرار في عهد الولاية الثانية للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن البرلمان تابع كافة الخطط التي وضعتها، ووجدها بالفعل تتحقق، فالحكومة كان تنفيذها على أكمل وجه، وساهمت في بناء دولة جديدة، فكل هذه المؤشرات تجعل مجلس النواب يجدد فيها الثقة.



وأكد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تجديد الثقة فى الحكومة لا يمنع مجلس النواب عن طلب تغيير أي وزير يثبت تقصيره في الملف الخاص به، فالمجلس يحق له تقديم طلب لرئيس الوزراء بتغيير أي وزير لم يثبت كفاءته، مشيرًا إلى وجود وزارات تحاول بقدر ما تمتلكه من إمكانيات تسيير عجلة الإنتاج، منها الإسكان والاستثمار، وهناك وزارات أداؤها لم يتحسن، كالصحة، ولكن هناك استجابة مقبولة.



وأشار عضو الهيئة البرلمانية، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، صاحب رؤية وفكر مستنير، واختار مجموعة وزراء على درجة عالية من الكفاءة، واستجاب لمطالب مجلس النواب عن التعديل الوزاري الأخير، الأمر الذي يمكنه من قيادة الحكومة في الولاية الثانية، ولكن هذا كله متوقف على رغبة المهندس شريف إسماعيل، نظرًا لظروف مرضه.