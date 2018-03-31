القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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السبت 31/مارس/2018 - 04:03 م

خاص لـ«الدستور».. «دعم مصر» يطالب بتغيير شامل بالحكومة

السيسي
السيسي
محمد الشريف
dostor.org/2112071

تبدأ فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى الثانية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية، في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، ورغم أن تغيير الحكومة مع بداية الفترة الجديدة إجراء غير إلزامى ولا يوجد نص دستورى أو قانونى يقره، فإن «الدستور» فى استطلاعها لآراء النواب والكتل البرلمانية في مجلس النواب، أكدوا أن الحكومة الحالية لن تكمل المسيرة فى ظل التحديات التي يواجهها الرئيس في المرحلة المقبلة.

وتوقع أعضاء ائتلاف دعم مصر، كتلة الأغلبية فى البرلمان، بأن يتم تغيير شامل للحكومة الحالية عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة ولايته الثانية، وإجراء تغيير وزارى بشكل يخدم المرحلة المقبلة ويناسب طبيعته من خدمة المواطنين ويحقق الاحتياجات المتطلبة.

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة التى تشدها مصر مرحلة استكمال لما بدأه الرئيس من إنجازات وخطط تنموية واستثمارية، والحكومة الحالية أدت دورها بشكل مناسب للمرحلة، ولكنه يفضل أن يتم تغيير شامل للحكومة وإجراء تعديلات واسعة لتناسب طبيعة المرحلة المقبلة.

وتوقعت عازر، في تصريح خاص لـ« الدستور »، أن التغيير لن يكون جزئيًا وسيشمل رئيس الحكومة، قائلة إن تغيير الأشخاص يحتاج إلى تأنِ في الاختيار لتنفيذ أحلام المصريين، ويناسب حجم المتطلبات في المرحلة المقبلة واختيار شخصيات قادرة علي خلق نوع من التوازن بين المتطلبات والإنتاج والاستمرار بدفع عجلة التنمية.


وقال الدكتور مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إنه بعد الإعلان عن الموعد الرسمي لتولي الرئيس الجديد رئاسته الجديدة، له الخيار في أن الحكومة تستمر فى أداء عملها أو إقالتها، ولكن الإلزام هو للمحافظين فهم من يتقدمون باستقالاتهم لأنهم مندوبو الرئيس في المحافظات.

وأضاف مرشد، فى تصريح لـ«الدستور»، أن الفترة المقبلة تتطلب تغييرًا للحكومة الحالية سواء، فهى أدت دورًا كبيرًا

وعظيمًا خلال الفترة السابقة، ولكن المرحلة المقبلة في حاجة لضخ دماء جديدة تستطيع مواكبتها وتنفيذ متطلبات المرحلة،

 مشيرًا إلى أنه تغيير شامل أو جزئي سيرجع لاختيارات الرئيس، ووفقًا لأداء كل وزير حقيبته الوزارية.

وأوضح مرشد، أن أداء كل وزير مرتبط بحقيبته الخدمية وكفاءته وقدرته على إدارتها بشكل يخدم المواطن ويحقق

 المصلحة العليا، فهناك ملفات خدمية تحتاج إلى إعادة النظر من جديد والعمل عليها بشكل يخدم المواطن.

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