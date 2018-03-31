«الغرباوي»: «هنيدي» لم يعتذر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح

قال المخرج الشاب مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته الثالثة، إن ما نشر حول اعتذار النجم الكوميدي محمد هنيدي عن حضور المهرجان غير صحيح.



وأضاف الغرباوي، في تصريحات لجريدة «الدستور»: «إن هنيدي اعتذر فقط عن حضور الافتتاح، وهو أحد المكرمين المهمين في تلك الدورة»، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مستمرة معه حتى يتم التوافق على يوم لحضور تكريمه في الفعاليات، مؤكدًا أن هناك اتفاقا من أجل حضور هنيدي في أحد أيام فعاليات المهرجان، أو نقل تكريمه في الختام وسط النجوم الحاضرين.



واختتم: «هنيدي نجم كبير، وحضوره للمهرجان يضيف له الكثير، إضافة إلى أننا نقدر كل المشاغل التي يمر بها المكرمون، لذلك نحاول التنسيق معهم، وهنيدي له بصمة كبيرة في تاريخ المسرح، لذلك يستحق أن يكون من المكرمين».

