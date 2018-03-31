«الاتصالات»: نتوقع نمو التجارة الإلكترونية فى مصر بدعم «الأونكتاد»

كشفت تقرير صادر عن وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لمصر، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الوزارة تتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لدعم تطبيقات وحلول التجارة الإلكترونية في مصر خلال الفترة الحالية.



وأكد تقرير لمنظمة الأونكتاد، أن حجم التجارة الإلكترونية عالميا تجاوز 25 تريليون دولار، تشمل 22 تريليون دولار للتجارة الإلكترونية المباشرة "B2B" عالميًا، في حين أن غير المباشرة "B2C" بلغت 3 تريليونات دولار، استحوذت أمريكا فقط على 7 تريليونات دولار منها.



وأشار التقرير إلى أن وزارة الاتصالات قالت إن التحول للاقتصاد الرقمي والشمول المالي يستهدف تعظيم الفائدة من التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرة إلى أن التسويق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية يخفض تكاليف المعاملات بين المتعاملين.



في السياق نفسه، علق هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لـ"جوميا مصر"، على التقرير قائلا إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يقدر بحوالي 68 مليار جنيه بنهاية 2017، متوقعًا أن تتراوح بين 13 و15 مليار دولار بنهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ تدابير من شأنها أن تزيد من حجم المعاملات الإلكترونية على الإنترنت.