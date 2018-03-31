القاهرة : السبت 31 مارس 2018
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المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية

97%
السيسي
21088495
إجمالى المشاركين
23294311
الأصوات الصحيحة
21771492
الأصوات الباطلة
1522819
3%
موسي
682997
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اقتصاد
السبت 31/مارس/2018 - 04:01 م

«الاتصالات»: نتوقع نمو التجارة الإلكترونية فى مصر بدعم «الأونكتاد»

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2112069

كشفت تقرير صادر عن وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لمصر، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الوزارة تتعاون مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لدعم تطبيقات وحلول التجارة الإلكترونية في مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد تقرير لمنظمة الأونكتاد، أن حجم التجارة الإلكترونية عالميا تجاوز 25 تريليون دولار، تشمل 22 تريليون دولار للتجارة الإلكترونية المباشرة "B2B" عالميًا، في حين أن غير المباشرة "B2C" بلغت 3 تريليونات دولار، استحوذت أمريكا فقط على 7 تريليونات دولار منها.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الاتصالات قالت إن التحول للاقتصاد الرقمي والشمول المالي يستهدف تعظيم الفائدة من التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرة إلى أن التسويق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية يخفض تكاليف المعاملات بين المتعاملين.

في السياق نفسه، علق هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لـ"جوميا مصر"، على التقرير قائلا إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يقدر بحوالي 68 مليار جنيه بنهاية 2017، متوقعًا أن تتراوح بين 13 و15 مليار دولار بنهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ تدابير من شأنها أن تزيد من حجم المعاملات الإلكترونية على الإنترنت.

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