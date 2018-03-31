شقيقة «كاترينا كيف» تخوض بطولة أول فيلم بوليوودى لها

تستعد الممثلة البريطانية إيزابيل كيف شقيقة نجمة بوليوود، كاترينا كيف، لخوض أول بطولة سينمائية لها ببوليوود بعنوان "Time To Dance"، برفقة النجم سوراج بانشولي.



ويبدأ فريق عمل الفيلم السينمائي تصوير أول جدول للعمل بمدينة لندن، وجاء اختيار "إيزابيل" لبطولة الفيلم بعد عدة محاولات لإقناع شقيقتها الكبرى "كاترينا"، التي رفضت بشدة أن تعاني أختها ما مرت به من صعوبات خلال مسيرتها الفنية.





يُذكر أن "إيزابيل" ظهرت لأول مرة في فيلم "Dr. Cabbie" مع جان فرانسوا بوليوت، والذي يدور حول الطبيب الهندي "يليا" السائق في الولايات المتحدة، وكانت "كيف" أعربت عن تمسكها الشديد بالعمل في مهنة الفن.