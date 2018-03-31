محافظ الأقصر يتفقد عددًا من المنشآت الحيوية

تفقد محمد بدر، محافظ الأقصر، صباح اليوم، بمرافقة مسئولى الإنشاءات والقيادات التنفيذية، عددًا من المنشآت الحيوية الجارية بها أعمال إحلال وتجديد بمركز ومدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل بها وما تم تنفيذه.



وتضمنت الجولة تفقد عدد من المنشآت بمنطقة العوامية بمركز ومدينة الأقصر، حيث بدأ بتفقد مقر السجل المدنى الجديد بجوار مجلس مدينة الأقصر، وشدد محافظ الأقصر على ضرورة مراعاة الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، سواء من مقاعد الانتظار أو الممرات المخصصة للكراسى المتحركة، وكذلك تسهيل عمليات التنقل ما بين الأدوار.



يذكر أن مبنى السجل المدنى الجديد بمنطقة العوامية يتضمن 3 أدوار تم تخصيص الدور الأول منها لتقديم كافة خدمات السجل المدنى لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ودورًا يتضمن مركزًا للمعلومات، ويضم الدور الأخير مكاتب للموظفين، ويهدف إنشاء مقر السجل المدنى الجديد تخفيف الضغط عن مقر السجل المدنى الرئيسى بمركز ومدينة الأقصر، لتسهيل تلقى المواطنين خدمات السجل المدنى المختلفة.



وتفقد محافظ الأقصر مقر مبنى مديرية الإسكان الجديد المكون من أربعة طوابق.